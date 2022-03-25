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Муниципал 18:01

И.о. главы МО "Южно-Приморский" хочет отменить трансляцию заседаний совета из-за закона о фейках про армию

фото ЗакС политика И.о. главы МО "Южно-Приморский" хочет отменить трансляцию заседаний совета из-за закона о фейках про армию

Временно исполняющего обязанности главы МО "Южно-Приморский" Юрия Епифанцева вызывали в прокуратуру. Депутат Валерий Веремейчик в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что это может быть связано с видеотрансляцией заседания совета 24 февраля, на котором обсуждали "специальную военную операцию" на Украине, сообщил ЗАКС.Ру депутат Валерий Веремейчик. 

Веремейчик рассказал, что видеозапись с собрания в течение некоторого времени была доступна на странице округа "ВКонтакте", однако 23 марта ее удалили. Депутат сказал, что якобы из-за вызова в прокуратуру Епифанцев намерен на следующей встрече депутатов рассмотреть вопрос об отмене положения регламента ведения заседаний о видеотрансляции. Проект решения есть в распоряжении ЗАКС.Ру. 

Корреспондент ЗАКС.Ру связался с и.о. главы муниципалитета. На вопрос, действительно ли его вызывали в прокуратуру, он ответил положительно, но отметил, что по другому поводу. Епифанцев также подтвердил, что сам внес в повестку следующего заседания пункт об отмене видеотрансляций. Объяснил такое решение изменениями в Уголовный кодекс. 

- В связи с текущей ситуацией. В связи с изменениями, внесенными в Уголовный и административный кодексы, - сказал Епифанцев. 

Озвучивать истинную причину вызова в прокуратуру он не стал, сославшись на занятость. 

Веремейчик в разговоре с ЗАКС.Ру предположил, что совет поддержит предложение Епифанцева, поскольку мундепы от "Единой России" и так выступали за отмену трансляций, а депутаты от КПРФ могут поддержать однопартийца Епифанцева. 

- Для нас это конечно шаг назад, к закрытию муниципалитета от жителей, - добавил мундеп. 

Напомним, в начале марта в России ввели ответственность за публикацию фейков и публичную дискредитацию российской армии. Так, на мундепа Веремейчика завели административное дело за дискредитацию действий вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). После объявления "спецоперации" он опубликовал видео в котором высказал мнение о событиях на Украине. Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. 

Константин Леньков


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Веремейчик Валерий Павлович
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Епифанцев Юрий Борисович
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Веремейчик Валерий Павлович
Епифанцев Юрий Борисович 

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