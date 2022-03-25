В Петербурге учитель лишился работы после слов, что гордится быть украинцем

Полицейские с автоматами прервали урок труда в школе № 109 Приморского района, чтобы забрать педагога Геннадия Тычину, сообщила 25 марта "Новая газета". По информации издания, внезапный визит и последовавшее увольнение могут быть связаны со словами учителя о гордости за украинское происхождение.

Как рассказал "Новой газете" Тычина, слова о происхождении прозвучали в его беседе со школьным охранником 1 марта. При этом, по словам педагога, он никак не выразил свое отношение к "специальной военной операции", а лишь констатировал факт национальности и свое к ней отношение.

После этого на трудовика начала давить школьная администрация, добиваясь увольнения по собственному желанию. "Мне говорили, что [увольняться нужно, потому что] я тут детям что-то пропагандирую, — рассказал Тычина. — Я против "спецоперации", так и сказал, когда впервые вызвали. Но как педагог в стенах школы я ни на чьей стороне. И с учениками политику не обсуждаю".

Спустя несколько дней на урок педагога среди пятиклассников пришел директор в сопровождении двух полицейских с автоматами, повествует "Новая газета". Учителя задержали на 48 часов, а спустя двое суток доставили в Приморский районный суд, откуда его отпустили из-за неустранимых противоречий в протоколе. "Написано, что он на улице нецензурно выражался — мол, мелкое хулиганство. А задержали на рабочем месте, прямо в классе", — объяснил адвокат Сергей Булавский.

После выхода из здания суда Тычина был вынужден несколько дней ночевать у друзей, поскольку ключи от его квартиры остались в школе. Идти в школу сам он не решился, и потому идти вместо него пришлось юристу. Тому вещи отдали только после составления доверенности. От получения трудовой книжки учитель отказался, поскольку намеревается оспаривать увольнение в суде.

От беседы с корреспондентом врио директора школы Алексей Татарников отказался. "У нас сейчас судебный процесс будет. Поэтому мы ничего не можем говорить", — заявил он.

Фото: Школа №109 СПб Приморский район/ "ВКонтакте"