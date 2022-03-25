Чуть больше четверти петербуржцев сортируют мусор

Сортируют отходы и выбрасывают их в емкости для раздельного сбора 27 % петербуржцев, сообщил 25 марта "Интерфакс" со ссылкой на главу Центра социального проектирования "Платформа" Марию Макушеву. Еще 65 % сортировкой не занимаются, но декларативно говорят о возможности начать делать это.

Чаще других сортировкой мусора занимаются петербуржцы в возрасте от 25 до 34 лет — таких насчитали 33 %. По словам Макушевой, жители Северной столицы сортируют мусор чаще москвичей, что может объясняться близостью Скандинавских стран.

Большинство петербуржцев (90 %) не знают или "что-то слышали" о том, что происходит с отходами после их попадания на контейнерную площадку во дворе. Осведомленность о процессе утилизации продемонстрировали только 9 % опрошенных.

"И есть, конечно, синдром накопленного недоверия. Большинство жителей, порядка 70%, считают рынок переработки и вывоза мусора закрытым, непрозрачным, люди сами говорят о "черных переработчиках", это демотивирует людей", — сообщила Макушева.

В целом проблема мусорных полигонов (47 %) и вывоза отходов (46 %) заняла второе место по уровню вызываемой тревоги об экологии. Сильнее горожан и жителей Ленобласти тревожат только выхлопные газы (57 %).

Всего в исследовании ЦПС "Платформа" приняли участие 1 500 жителей Петербурга и столько же жителей Ленобласти.

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