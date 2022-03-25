Путин подписал закон об ответственности за фейки про госорганы за рубежом

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за фейки про работу госорганов РФ за границей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон расширяет новые статьи Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о военных (ст. 207.3 УК) и о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования российской армии в целях защиты интересов страны, поддержания международного мира и безопасности (ст. 280.3 УК).

Теперь кроме вооруженных сил закон охраняет работников посольств, дипучреждений, сотрудников МЧС, Росгвардии и других ведомств. За дискредитацию их деятельности или недостоверную информацию об их работе может грозить лишение свободы на срок до 5 и 15 лет соответственно, если деяние приведет к тяжким последствиям.

Инициатива распространить норму на работников госорганов принадлежит группе депутатов Госдумы от "Единой России" Александру Хинштейну, Ирине Панькиной, Василию Пискареву, а также сенаторам Андрею Турчаку и Андрею Клишасу. Парламент одобрил поправки во втором и третьем чтении 22 марта. На следующий день изменения одобрил Совет Федерации.

Напомним, одними из первых фигурантов уголовных дел о фейках про армию стали двое жителей Томской области и блогер Вероника Белоцерковская. Всего в Следственном комитете завели более десяти уголовных дел о фейках в отношении российской армии. Кроме Уголовного кодекса, наказание за дискредитацию вооруженных сил добавили в КоАП (ст. 20.3.3 КоАП). За такое деяние может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.