"Ведомости": Большой порт Петербурга может остаться без 70 % грузов

"Большой порт Санкт-Петербург" сократил в марте обработку контейнерных грузов по причине проблем с логистикой, сообщили 25 марта "Ведомости". В комитете по транспорту сообщили изданию, что в порту "наблюдается приостановка захода судов контейнерных линий", однако подробности раскрывать не стали.

"По моим подсчетам, грузопоток Большого порта Петербурга и портов Северо-Запада упадет на 70 %", — поделился своими наблюдениями директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. Оставшийся грузопоток придется на оставшиеся в России компании и на товары, не попавшие в санкционные списки. Речь может идти о продуктах, лекарствах и прочем, говорит эксперт.

Между тем, грузоотправители говорят о серьезном росте денежных и временных затрат на логистику. Как сообщил исполнительный директор компании "Морское грузовое бюро" Андрей Ющенко, из-за новых маршрутов скорость доставки грузов увеличилась на одну-две недели. Одновременно с этим на всех направлениях выросла стоимость доставки. Так, если раньше цена перевозки груза по маршруту Петербург — Стокгольм составляла 1 400 евро, то теперь она удвоилась.

Приостановка работы зарубежных контейнерных линий увеличит роль железнодорожного транспорта в системе поставок. "У нас появляются два направления: восточное — с использованием железной дороги, то есть движение до дальневосточных портов и далее через всю страну. Либо южное направление — до южных портов и далее, либо железная дорога, либо возможное подключение автомобильного транспорта", — рассказал "Ведомостям" замглавы комитета по транспорту Алексей Львов.

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