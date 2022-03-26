"Ночлежка" открыла в Петербурге ресторан с бездомными сотрудниками

На территории "Бертгольд центра" в Петербурге 26 марта открылся ресторан "Вход с улицы", сообщил "Деловой Петербург". Заведение отличается от прочих тем, что его работниками в том числе являются подопечные благотворительной организации "Ночлежка", которая заботится о бездомных.

Помещение площадью 200 квадратных метров рассчитано на 50 посадочных мест. Как сообщают создатели, открывшийся ресторан стал первым в России проектом транзитного устройства бывших бездомных.

Подопечные "Ночлежки" будут стажироваться здесь на позициях поваров, барменов и официантов. Им будут выплачивать стипендию, а по завершении стажировки получившие опыт люди смогут устроиться в другие заведения общепита. Вся выручка от работы ресторана пойдет на финансирование проектов "Ночлежки", также там будут готовить еду для "Ночного автобуса" и постояльцев пунктов обогрева.

Ранее стало известно о том, что бывший глава "Ночлежки" Григорий Свердлин покинул Россию. "В последние дни с разных сторон предупреждали, что за мной скоро придут — слишком громко выступаю", — объяснил он свое решение. Новым руководителем организации стал Данил Краморов.

Фото: «Ночлежка»/ «ВКонтакте»