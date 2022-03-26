Потехина заявила, что выпускные классы будут учиться очно в четвертой четверти

Вице-губернатор Ирина Потехина прокомментировала 26 марта смягчение антиковидного режима в школах, введенное накануне Роспотребнадзором. Своими мыслями чиновница поделилась на своей странице во "ВКонтакте".

"Жизнь в образовательных организациях возвращается в почти привычный формат. Из школьной практики уходят смещённое расписание, разделение школьных коллективов в столовых и на переменках, закрепление за единственным кабинетом", — написала Потехина. Также она напомнила о возможности стопроцентной заполняемости летних лагерей и о разрешении родителям на посещение школ и детских садов (правда, исключительно в масках и при наличии свидетельства о вакцинации или перенесенном коронавирусе).

"В четвёртой четверти мы будем учиться практически как до пандемии", — резюмировала вице-губернатор, но оговорилась, что смешанный формат в школах сохранится до конца учебного года. Правда, указанное требование не распространяется на учеников 9 и 11 классов. "У них сейчас начнётся самая горячая пора перед ОГЭ и ЕГЭ — поэтому выпускники будут учиться в очном формате", — уточнила Потехина.