В офисе омбудсмена Петербурга попытались обсудить судьбу Охтинского мыса

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова 25 марта провела встречу, посвященную поиску компромиссов в вопросе застройки Охтинского мыса, на котором собственник участка "Газпром нефть" хочет возвести офис для своих сотрудников. Вокруг планируемой стройки давно идут споры из-за наличия на этом месте руин крепостей Ниеншанц и Ландскрона.

Встречу посетили ведущий специалист КГИОП Николай Дьяконов, представитель Минкульта Андрей Ермаков, заместитель председателя ВООПИК Александр Кононов, депутат городского парламента Борис Вишневский, который давно выступает за создание археологического музея на территории мыса, а также градозащитники, эксперты и ученые.

Сотрудник КГИОП Дьяконов заявил, что комитет считает законными лишь те границы руин крепостей, которые были утверждены Минкультом. Сейчас законом охраняется лишь часть от того, где, по мнению активистов, располагаются ценные объекты. На вопрос профессора Петра Сорокина о возможных компромиссах от Смольного Дьяконов ответил, что они будут охранять участки лишь в указанных границах, выявленных после экспертизы археолога Айрата Ситдикова. Создание археологического музея планируется в Петропавловской крепости и частично на Охтинском мысе. Представитель КГИОП повторил концепцию, предложенную "Газпромом", против которой выступают градозащитники. Никаких исчерпывающих комментариев он дать не смог. О работе КГИОП высказался Борис Вишневский.

- Мы требуем, чтобы памятники сохранялись и не разрушались. Комитет обосновывает позицию, по которой охранять не надо, можно разрушать, сносить, перестраивать, - сказал парламентарий, добавив, что его удивляет, что ведомство, которое должно охранять памятники, выражает противоположную градозащитникам позицию.

Нынешняя версия проекта, на которой настаивает "Газпром" подразумевает строительство офисного комплекса для сотрудников компании. Японское архитектурное бюро Nikken Sekkei предлагает выделить небольшой участок под музейный центр, а остальное под бизнес-центр. Такой проект может подразумевать уничтожение существующих останков оборонительных рвов. Еще одну музейную экспозицию, посвященную Охтинскому мысу, планируется открыть в Петропавловской крепости. Архитекторы, выступающие против застройки мыса, разработали несколько проектов того, как можно сохранить остатки древних крепостей.

Встреча в офисе Агапитовой стала продолжением поиска компромиссов в вопросе развития Охтинского мыса. 22 марта прошло мероприятие, на котором также обсуждалась спорная территория. На совещании под руководством главы Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева присутствовали вице-губернатор Борис Пиотровский, представители Минкульта и "Газпрома". Также в беседе приняли участие историк Михаил Мильчик и профессор Сорокин. Кононов тоже присутствовал на той встрече и рассказал собравшимся 25 марта, к чему удалось прийти.

- Мы можем тут рассказывать что-то друг другу. С интересом обмениваться презентациями, красивыми картинками того, как могло бы быть. А вот позавчера встречались в офисе "Газпром нефти" под модераторством господина Фадеева. "Газпром нефть" даже особенно не вмешивалась в этот диалог, потому что у них все хорошо и они с интересом наблюдали за этим. Было сказано совершенно четко открытым текстом: "решение принято, здание будет построено". Точка. Все, что мы доносили друг до друга с пафосом, мы тоже в течение двух часов пытались донести до уважаемых представителей государства, которое должно принимать решения, - рассказал Кононов.

По словам замглавы ВООПИК, высказывание о принятом решении принадлежат Валерию Фадееву. В разговоре с ЗАКС.Ру Кононов добавил, что, несмотря на достаточную понятную позицию властей, он с единомышленниками продолжит настаивать на сохранение остатков крепостей XIV века.

Президент Владимир Путин поручил разработать на Охтинском мысе музей-заповедник еще в феврале 2021 года. Ответственными за проект назначили Министерство культуры, правительство Петербурга и собственника участка "Газпром нефть". В конце года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека представитель общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов сообщил президенту, что пока не удается реализовать проект так, чтобы он устраивал и градозащитников, и владельца участка. Президент не стал предрешать исход противостояния между противниками стройки и "Газпромом".







Константин Леньков