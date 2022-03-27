Беглов поздравил петербургских росгвардейцев с профпраздником

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравительной речью по случаю Дня войск нацгвардии РФ. Спич губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

Среди прочих качеств Беглов отметил, что сотрудники Росгвардии занимаются не только охраной общественного порядка, но также противостоят терроризму и организованной преступности. Также в городе ни одно культурное мероприятие или массовый праздник не обходятся без их присутствия, продолжил губернатор.

"В Росгвардии служат люди, которые являются опорой нашей государственности. Они отстаивают национальные интересы России", — высказался Беглов.

Резюмируя, городской глава напомнил про "сложный исторический момент", который ныне "переживает" Россия, отметив гражданскую сплочённость общества.