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Новости 12:05

"ВКонтакте" заблокировала паблик "Бумаги" и страницы Эмилии Слабуновой и Евгения Доможирова

фото ЗакС политика "ВКонтакте" заблокировала паблик "Бумаги" и страницы Эмилии Слабуновой и Евгения Доможирова

Социальная сеть "ВКонтакте" продолжает исполнять требование Генеральной прокуратуры от 24 февраля и блокировать страницы, на которых якобы распространяется неверная информация о действиях российской армии на Украине.

На сей раз соцсеть закрыла доступ к страницам экс-главы "Яблока" Эмилии Слабуновой и вологодского "навальниста" Евгения Доможирова.

Слабунова получила бан за публикацию ссылки на интервью главы Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, данное журналистке Екатерине Гордеевой.

Доступ к странице Доможирова был закрыт ввиду его пацифистских высказываний.

Кроме того, "ВКонтакте" заблокировала страницу петербургского издания "Бумага".


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