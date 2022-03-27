"ВКонтакте" заблокировала паблик "Бумаги" и страницы Эмилии Слабуновой и Евгения Доможирова

Социальная сеть "ВКонтакте" продолжает исполнять требование Генеральной прокуратуры от 24 февраля и блокировать страницы, на которых якобы распространяется неверная информация о действиях российской армии на Украине.

На сей раз соцсеть закрыла доступ к страницам экс-главы "Яблока" Эмилии Слабуновой и вологодского "навальниста" Евгения Доможирова.

Слабунова получила бан за публикацию ссылки на интервью главы Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, данное журналистке Екатерине Гордеевой.

Доступ к странице Доможирова был закрыт ввиду его пацифистских высказываний.

Кроме того, "ВКонтакте" заблокировала страницу петербургского издания "Бумага".