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Новости 17:41

Петербургские чиновники искали продавцов-нелегалов на улицах Центрального района

фото ЗакС политика Петербургские чиновники искали продавцов-нелегалов на улицах Центрального района

В Центральном районе Петербурга провели несколько рейдов по выявлению точек незаконной торговли, информирует пресс-служба районной администрации. По итогам проверки на продавцов-нелегалов были составлены протоколы, их ожидают штрафы.

Наиболее часто жалобы на несанкционированную торговлю поступали от жителей кварталов вблизи станции метро "Достоевская": первый рейд затронул Кузнечный переулок.

Всего протоколы об административном правонарушении получили лишь пять человек. У нелегальных дельцов изъяли часть оборудования.


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