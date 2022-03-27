Петербургские чиновники искали продавцов-нелегалов на улицах Центрального района

В Центральном районе Петербурга провели несколько рейдов по выявлению точек незаконной торговли, информирует пресс-служба районной администрации. По итогам проверки на продавцов-нелегалов были составлены протоколы, их ожидают штрафы.

Наиболее часто жалобы на несанкционированную торговлю поступали от жителей кварталов вблизи станции метро "Достоевская": первый рейд затронул Кузнечный переулок.

Всего протоколы об административном правонарушении получили лишь пять человек. У нелегальных дельцов изъяли часть оборудования.