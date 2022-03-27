Корюшка "приплывёт" на прилавки петербургских магазинов в середине апреля

Официальный сезон продажи корюшки в Петербурге в этом году стартует 15 апреля, известили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Пока что официальных адресов точек, где будет реализовываться данный тип местной рыбы, нет. Перечень мест будет опубликован комитетом позднее.

Сезон продажи корюшки должен завершиться 31 мая.

Отметим, что у некоторых станций петербургского метро уже начали продавать корюшку в среднем по 550 рублей за килограмм, однако рыбаки призывают горожан не спешить с её покупкой.