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Новости 11:14

Fazer переименуют в "Хлебный дом"

фото ЗакС политика Fazer переименуют в "Хлебный дом"

Руководство финского гастрономического бренда Fazer, ранее объявившее о приостановлении операционной деятельности в России, решило сменить юридическое лицо для продолжения работы. Ожидается, что в ближайшем будущем на российском рынке организация будет действовать как ООО "Хлебный дом". Сайт Fazer.ru уже перенаправляет посетителей на страницу "Хлебного дома".

"Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам", - говорится в заявлении пресс-службы Fazer, приводимое "Интерфаксом".

Как указывает информагентство, до последнего времени производитель продовольствия базировался в двух российских столицах, где фирма имела более двух тысяч сотрудников.

Компания Fazer объявила о прекращении операционной деятельности в РФ в начале марта, в связи с российской военной спецоперацией на Украине, которая стартовала 24 февраля. Аналогичным образом за минувший месяц поступили сотни международных компаний.


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