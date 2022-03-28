Суд постановил, что Meta* несет угрозу конституционному строю

Тверской суд Москвы сообщил при вынесении решения, что американская компания Meta* нарушает права российских граждан и несет угрозу конституционному строю РФ. Это следует из опубликованного 28 марта текста постановления.
"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.
Ранее Тверской суд Москвы запретил в России деятельность Facebook** и Instagram***, посчитав компанию Meta* экстремистской организацией.
*Американская компания Meta признана судом экстремистской организацией
**Facebook** запрещен в России решением Тверского суда
***Instagram** запрещен в России решением Тверского суда
** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.