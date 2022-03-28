Суд постановил, что Meta* несет угрозу конституционному строю

Тверской суд Москвы сообщил при вынесении решения, что американская компания Meta* нарушает права российских граждан и несет угрозу конституционному строю РФ. Это следует из опубликованного 28 марта текста постановления.

"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.

Ранее Тверской суд Москвы запретил в России деятельность Facebook** и Instagram***, посчитав компанию Meta* экстремистской организацией.

*Американская компания Meta признана судом экстремистской организацией

**Facebook** запрещен в России решением Тверского суда

***Instagram** запрещен в России решением Тверского суда