ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:23

Суд постановил, что Meta* несет угрозу конституционному строю

фото ЗакС политика Суд постановил, что Meta* несет угрозу конституционному строю

Тверской суд Москвы сообщил при вынесении решения, что американская компания Meta* нарушает права российских граждан и несет угрозу конституционному строю РФ. Это следует из опубликованного 28 марта текста постановления.

"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc.* распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.

Ранее Тверской суд Москвы запретил в России деятельность Facebook** и Instagram***, посчитав компанию Meta* экстремистской организацией.

*Американская компания Meta признана судом экстремистской организацией

**Facebook** запрещен в России решением Тверского суда

***Instagram** запрещен в России решением Тверского суда

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама