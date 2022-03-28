Петербургским метростроителям не хватает европейских комплектующих

Горнопроходческий щит "Надежда", который в последнее время использовали в московском метрополитене, а недавно вернули для строительства петербургской подземки, пришел в негодность, о чем пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на источник в городском правительстве. Технику, которая необходима для продолжения "зеленой" ветки в северном направлении, смогут эксплуатировать только после замены некоторых деталей. Последние, в свою очередь, нужно закупить в Германии, которая в конце февраля присоединилась к новым санкциям против РФ.

"Нужно будет заплатить крупную сумму, поскольку требуется заменить основные узлы. Возможно, было бы логичнее доплатить и купить новый, но с этим в свете последних политических и экономических событий будут сложности", - рассказал собеседник издания.

В "Метрострое Северной Столицы" признают неудовлетворительное состояние щита, но в целом смотрят на проблему иначе: с немецким поставщиком, как сообщили в пресс-службе генподрядчика, переговоры велись давно, а программа модернизации оборудования остается в силе.

"В ней в том числе есть и закупка горнопроходческих щитов. Не все они иностранные. У многих поставщиков поменялись логистические цепочки, поэтому сейчас все предложения актуализируются. Относимся к этому как к рабочим моментам, а не кризисной ситуации", - отметили в компании.

Напомним, что с 24 февраля, когда началась российская спецоперация на Украине, США и Евросоюз ввели в отношении РФ беспрецедентное количество новых санкций. С российского рынка продолжают уходить зарубежные компании.