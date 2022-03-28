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Новости 11:52

Прокуратура нашла нелегальных мигрантов на стройке школы, которую Беглов обещал открыть в 2020 году

фото ЗакС политика Прокуратура нашла нелегальных мигрантов на стройке школы, которую Беглов обещал открыть в 2020 году

Сотрудники прокуратуры Пушкинского района Петербурга выявили труд нелегальных мигрантов на реконструкции Детской спортивной школы олимпийского резерва в Пушкине, сообщили на сайте ведомства 28 марта. Стройку, которая продолжается больше трех лет, обещали закончить еще в 2020 году. 

Надзорный органу установил, что ООО СК "Высотспецстрой", ответственное за реконструкцию, через подрядчика ООО "Строй Стандарт", привлекло к работам  иностранцев, у которых не оказалось необходимого разрешения для трудоустройства. На работников составили административные протоколы (ч. 2 ст. 18.10 КоАП). Их ждет депортация. Прокуратура также проверит "Высотспецстрой" по факту привлечения к работе иностранных граждан без соответствующего разрешения. 

Детская школа олимпийского резерва по поручению губернатора Александра Беглова должна была открыться еще в 2020 году, однако сроки переносились. В последний раз, в ноябре 2021 года, глава Петербурга обещал открыть спортшколу к декабрю 2022 года. "Многострадальный объект", как выражался Беглов, часто становился поводом для недовольства местных жителей. Так, у строительного забора проходили одиночные пикеты, а петиция на Сhange.org с вопросами о строительстве собрала более четырех тысяч подписей.  


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