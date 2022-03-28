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Новости 12:25

За сутки в Петербурге насчитали менее тысячи новых случаев коронавируса

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге насчитали менее тысячи новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 21 101 новый случай заражения коронавирусом. Это на 2179 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 335 человек (на три меньше, чем накануне). Сумели поправиться 35 746 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург (998 случаев), за ним следуют Воронежская (951) и Свердловская (948) области. В Петербурге за минувшие сутки скончались 19 человек с инфекцией (накануне – 18).

В мире Россия занимает седьмое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии.


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