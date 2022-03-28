"Мостотрест" опубликовал график разводок мостов на неделю

СПб ГБУ "Мостотрест" сообщил 28 марта, на каких переправах в ближайшую неделю будут проходить технические разводки. График опубликован на сайте организации.

В ночь на 29 марта разведут Большеохтинский мост (с 02:00 до 05:00), Троицкий мост (с 01:20 до 04:50) и Благовещенский мост (с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00). В ночь на 30 марта разведут два моста – Троицкий (с 01:20 до 04:50) и Благовещенский (с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00).

В ночь с 30 на 31 марта разведут пять переправ: Володарский мост (с 02:00 до 05:45), Литейный (с 01:40 до 04:45), Дворцовый (с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55), Тучков (с 02:00 до 04:55) и Гренадерский мост (с 01:30 до 04:30). Аналогичное количество разведут и следующей ночью: с 31 марта на 1 апреля станут временно недоступны мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10), Литейный мост (с 01:40 до 04:45), Дворцовый (с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55), Тучков (с 02:00 до 04:55) и Гренадерский мост (с 01:30 до 04:30).

Последние разводки на неделе случатся в ночь с 1 на 2 апреля. Тогда разведут мост Александра Невского (с 02:20 до 05:10) и Троицкий мост (с 01:20 до 04:50).