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Новости 12:39

Глава Роспотребнадзора заявила о возвращении кишечных инфекций из-за отказа от масок

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора заявила о возвращении кишечных инфекций из-за отказа от масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила 28 марта о возвращении проблемы с заболеваемостью кишечными инфекциями, передает РИА "Новости". Подобную проблему главный санитарный врач связала с отказом от масок и перчаток, а также с пренебрежением правилами гигиены.

"Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь, потому что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили... Сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается", - заявила Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

По словам Поповой, заболеваемость кишечными инфекциями снизилась в 2020 году, а в 2021-м слегка выросла.

Фото: pixabay


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