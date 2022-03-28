В Кремле сочли вымыслом инициативу о возможном лишении эмигрантов гражданства

В планы российского руководства не входит аннулирование гражданства россиян, покинувших страну, дал понять на брифинге 28 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это полная чушь и вымысел. Ничего подобного нет и быть не может", - приводит его ответ РИА "Новости".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что представители власти могут готовить законопроект, который помимо лишения гражданства "невозвращенцев" предполагает введение выездных виз. На получение писем и SMS-сообщений, посвященных этой инициативе, жаловались некоторые соотечественники.