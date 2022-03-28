Роскомнадзор потребовал удалить эпизод "Масяни"

Роскомнадзор обратился к автору мультсериала "Масяня" Олегу Куваеву с требованием удалить эпизод анимационного сериала, сообщило 28 марта РИА "Новости". На прошлой неделе вышла серия, посвященная спецоперации на Украине.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала", - говорится в сообщении ведомства.

По версии РКН, ролик содержит недостоверную информацию о ходе так называемой "специальной военной операции" на Украине. В то же время ведомство отрицает факт блокировки ресурса mult.ru и утверждает, что администратор самостоятельно ограничил доступ к сайту.

Ранее Куваев сообщил, что РКН прислал ему уведомление о блокировке сайта на основании решения Генпрокуратуры. Автор "Масяни" уточнил при этом, что зрители редко пользуются ресурсом, а новые серии доступны на YouTube.

Фото: скриншот эпизода "Масяни"