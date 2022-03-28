ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:33

Эсеры хотят расширить круг получателей выплат на детей

фото ЗакС политика Эсеры хотят расширить круг получателей выплат на детей

Социальные выплаты на детей, введенные российским правительством после начала военной спецоперации на Украине, представляют собой правильную, но недостаточную меру, уверен лидер справедливороссов Сергей Миронов. Диапазон их получателей, по мнению политика, требуется расширить, подняв верхнюю возрастную планку с 16 до 18 лет.

"Ведь старшеклассники в большинстве своем остаются иждивенцами на попечении родителей. Причем сегодня расходы семей на старших школьников и студентов колледжей значительно выше, чем для остальных", - заявил Миронов через свою пресс-службу.

Напомним, что инициированные президентом "детские" выплаты малообеспеченным семьям начнут переводить в мае. Об этом Владимир Путин объявил в своем выступлении 8 марта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама