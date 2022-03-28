Эсеры хотят расширить круг получателей выплат на детей

Социальные выплаты на детей, введенные российским правительством после начала военной спецоперации на Украине, представляют собой правильную, но недостаточную меру, уверен лидер справедливороссов Сергей Миронов. Диапазон их получателей, по мнению политика, требуется расширить, подняв верхнюю возрастную планку с 16 до 18 лет.

"Ведь старшеклассники в большинстве своем остаются иждивенцами на попечении родителей. Причем сегодня расходы семей на старших школьников и студентов колледжей значительно выше, чем для остальных", - заявил Миронов через свою пресс-службу.

Напомним, что инициированные президентом "детские" выплаты малообеспеченным семьям начнут переводить в мае. Об этом Владимир Путин объявил в своем выступлении 8 марта.