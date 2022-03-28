Смольный поддержал продажу участка на Охте собственнику складов

Петербургские чиновники одобрили передачу в частную собственность участка земли в Красногвардейском районе по адресу: Партизанская улица, 25А, о чем сообщает пресс-служба городского правительства. Земля достанется ООО "Град", развернувшему на этой территории крупный производственно-складской комплекс и собирающемуся его развивать.

"Город поддерживает инвесторов, которые вкладывают средства в развитие логистической и производственной инфраструктуры, сохранение и создание новых рабочих мест", - отметил губернатор Александр Беглов.

Выкупленный у города участок относится к зоне объектов производственного и транспортно-логистического назначения. Отмечается, что по Земельному кодексу компания имела исключительные права на приватизацию территории. Все объекты на местности, включая склады, мастерские и административные здания, находятся у ООО "Град" в собственности.