"Новая газета" сообщила о приостановке выпуска до окончания спецоперации на Украине

Редакция "Новой газеты" оповестила 28 марта о приостановке выпуска издания "в сетях и на бумаге" до завершения "специальной военной операции" на Украине. К такому решению издание пришло после повторного предупреждения от Роскомнадзора, вынесенного сегодня.

О повторном предупреждении Роскомнадзора редакции и учредителю "Новой газеты" рассказал в понедельник ТАСС. Ведомство указало на отсутствие указания соответствующей маркировки при упоминании НКО-иноагентов в материалах издания. Первое предупреждение было вынесено на прошлой неделе.

"Представители РКН не уточнили ТАСС, о каком именно материале идет речь", — указали сотрудники "Новой газеты" в Telegram-канале издания. Они также напомнили, что два предупреждения РКН грозят отзывом лицензии СМИ.