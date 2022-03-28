Мусороперерабатывающий завод в Янино превратят в экотехнопарк

Территорию мусороперерабатывающего "Завода МПБО-2" в Янино-1 (Всеволожский район Ленобласти) приспособят под будущий экотехнопарк, передает ТАСС со ссылкой на зампреда петербургского комитета по природопользованию Ивана Казакова. В настоящее время завод выступает в качестве субподрядчика главного мусорного оператора города, "Невского экологического оператора", и специализируется на транспортировке отходов.

"Мы планируем в тех локациях, где осуществляется транспортирование [отходов] предприятием, разместить контейнерные площадки для раздельного накопления, на предприятии досортировывать и дальше реализовывать. Кроме того, задача — постепенно развивать здесь мини-экотехнопарк с утилизацией и переработкой", - рассказал Казаков.

Будущее предприятие сосредоточит свои усилия на переработке шин и пластика. Администрация завода вместе с чиновниками обсуждает возможность закупки дополнительного оборудования, при этом в Смольном отмечают развитую инфраструктуру предприятия.

Пока на территории "Завода МПБО-2" перерабатывают накопленные отходы, которых насчитывается около 100 тысяч тонн. Со складированием мусора в Янино-1, иногда сопровождавшимся пожарами, годами пытались бороться экоактивисты.