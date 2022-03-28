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Новости 16:13

Страны G7 отказались оплачивать российский газ рублями

фото ЗакС политика Страны G7 отказались оплачивать российский газ рублями

Входящие в G7 страны не намерены платить за поставки энергоресурсов из России в рублях, сообщило 28 марта агентство Associated Press. Последнее опубликовало заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

""Большая семерка" согласилась отклонить требование Москвы платить за экспорт российского природного газа в рублях, заявил в понедельник министр энергетики Германии", — гласит сообщение AP. По данным агентства, министр также добавил, что страны G7 "готовы ко всем сценариям".

Заявление уже прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Иван Абрамов, являющийся зампредом комитета по экономической политике, заявил РИА "Новости", что отказ платить за газ в рублях приведет к прекращению поставок. "Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведет к прекращению его поставок. У нас четкая позиция", — заявил он, уточнив, что Россия не станет поставлять газ бесплатно.

Фото: pixabay


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