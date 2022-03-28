Штрафы за безбилетный проезд вырастут в апреле

Начиная с 1 апреля в Петербурге все виды наземного транспорта будут работать без кондукторов, сообщили в понедельник в городском комитете по тарифам. Подобное нововведение связано со стартом первого этапа транспортной реформы, пассажиры смогут входить в салоны через любые двери.

В то же время заметно вырастет сумма штрафа за безбилетный проезд. Следить за своевременной оплатой будут контролеры, а размер взыскания с нарушителя увеличится с 500 до 2 500 рублей.

Кроме того, с 1 апреля отменят участковый и километровый тарифы на городских и пригородных маршрутах. Первый установлен на девяти автобусных маршрутах, связывающих удаленные районы Петербурга — Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк, Пушкин. Сейчас пассажиры могут платить за проезд до 180 рублей по "гостевому" тарифу и до 129 рублей при оплате по карте "Подорожник". Со следующего месяца стоимость проезда здесь приравняют к общегородскому тарифу, в результате чего она составит 60 и 40 рублей соответственно.

Километровый тариф действует на пригородных маршрутах, связывающих Петербург и Ленобласть. Максимальная стоимость здесь доходит до 200 рублей, с апреля она понизится до 60 рублей по "гостевому" тарифу и до 40 рублей по "Подорожнику".

Также в городском транспорте введут тариф "60 минут", согласно которому первая поездка в течение часа обойдется пассажиру с "Подорожником" в 40 рублей, вторая будет стоить 10 рублей, а последующие окажутся бесплатными.