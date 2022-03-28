Петербурженку задержали из-за пацифистской надписи на сумке

Петербургская учительница Екатерина Васильева осталась без сумки из-за наклеенной на нее ленты бумажного скотча с пацифистской надписью, сообщила 28 марта "Фонтанка". Как рассказало издание, в субботу женщина посетила с мужем музей театрального и музыкального искусства, а на обратной дороге ее остановили сотрудники полиции.

"Было около 15 часов, — рассказала петербурженка изданию. — За несколько метров от входа в метро у Михайловской улицы к нам подошли сотрудники полиции. Они сказали, что я задержана за участие в скоплении граждан для выражения своего мнения по поводу происходящих событий".

В отделе полиции на Васильеву составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), при этом сумку сфотографировали и изъяли в присутствии понятых. Вещи женщине разрешили забрать, теперь она ждет повестки в суд. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

"В отделе никто меня не обижал, все было спокойно и вежливо, — рассказала петербурженка. — Вину я не признаю и, в случае решения суда об административном наказании, собираюсь его обжаловать. Я считаю, что сам по себе лозунг, нанесенный на мою сумку, не является чем-то незаконным". Адвокат Васильевой Сергей Подольский сообщил о готовности оспаривать решение суда в случае, если не получится добиться прекращения дела.