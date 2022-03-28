Барышников добивается ремонта двух почтовых отделений в домах-памятниках

Депутат петербургского парламента Михаил Барышников обратился к гендиректору "Почты России" Максиму Акимову, в очередной раз напомнив ему о неудовлетворительном состоянии двух отделений в Петродворцовом районе. Единоросс призвал Акимова начать их ремонт, подчеркнув, что речь идет о памятниках федерального значения. Барышников имеет в виду отделение 198510 в Петергофе, расположенное в здании 1850-х годов постройки, и отделение 198515 в Стрельне, расположенное в здании 1780-х годов постройки. Оба они, по мнению автора письма, требуют серьезного и скорейшего ремонта, а также адаптации их к потребностям маломобильных групп населения. Склонить почтового монополиста к проведению работ в домах-памятниках депутат безуспешно пытается в течение трех последних лет.

"Нельзя бесконечно долго закрывать глаза на проблему, ссылаясь, что денег нет. До настоящего времени финансирование отсутствует, работы не проводятся, а здания продолжают разрушаться. Это неправильный подход, особенно когда речь идет об уникальных объектах культурного наследия федерального значения, расположенных в переполненной туристами культурной столице России", - цитирует позицию Барышникова пресс-служба петербургского отделения "ЕдРа".

По мнению парламентария, компании следует изменить приоритеты при планировании расходов. Он указывает, что проблема не решается независимо от кадровых изменений в руководстве "Почты России". В случае, если его призывы не будут услышаны и ремонт двух отделений в скором времени не начнется, Барышников пообещал обратиться к чиновникам из федерального правительства.