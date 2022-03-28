Смольный повышает стоимость школьных обедов

Подорожание продовольственных товаров повлечет за собой рост стоимости школьного питания, сообщили 28 марта в администрации губернатора Александра Беглова. Расценки увеличатся уже на этой неделе.

Начиная с 1 апреля стоимость школьного завтрака вырастет с 68 до 87 рублей, обеда — со 119 до 131 рубля, комплексного обеда — со 188 до 218 рублей.

Как сообщили в Смольном, сейчас в школах Петербурга обучаются 550 тысяч человек. Значительная часть детей получают бесплатное или льготное питание. Всего в этом году на образовательные учреждения планируют потратить почти 6 млрд 270 млн рублей. Основная часть (5 млрд 19 млн) выделяется из городского бюджета, 1 млрд 250 млн — из федерального.