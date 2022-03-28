Беглов анонсировал региональные выплаты родственникам погибших на Украине военнослужащих

Петербург определяется с выплатами родственникам военнослужащих, погибших в ходе "специальной военной операции" на Украине, сообщил 28 марта губернатор Александр Беглов. Заявление прозвучало в еженедельном обращении градоначальника в эфире "Радио России".

Беглов напомнил, что на прошлой неделе в Петербурге похоронили двоих офицеров, убитых во время спецоперации. Это полковник Николай Овчаренко и лейтенант Юрий Житкевич. "Оба честно исполнили свой воинский долг и награждены орденами Мужества", — сообщил губернатор.

Также Беглов указал на то, что на неделе Владимир Путин подписал закон, наделяющий участников спецоперации статусом ветеранов боевых действий. "Государство позаботится об их семьях, — пообещал чиновник. — Наш город сейчас определяется с размером собственных единовременных выплат для родственников военнослужащих, павших на Украине".

Кроме того, Беглов похвалил Заксобрание, которое "энергично включилось в работу по противодействию западным санкциям". "Депутаты оперативно приняли законы из первого регионального пакета, введены новые налоговые вычеты на модернизацию производства, проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ", — объяснил он, также уточнив, что первый пакет содержит льготные кредиты для действующих предприятий.