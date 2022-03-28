ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:33

Беглов анонсировал региональные выплаты родственникам погибших на Украине военнослужащих

фото ЗакС политика Беглов анонсировал региональные выплаты родственникам погибших на Украине военнослужащих

Петербург определяется с выплатами родственникам военнослужащих, погибших в ходе "специальной военной операции" на Украине, сообщил 28 марта губернатор Александр Беглов. Заявление прозвучало в еженедельном обращении градоначальника в эфире "Радио России".

Беглов напомнил, что на прошлой неделе в Петербурге похоронили двоих офицеров, убитых во время спецоперации. Это полковник Николай Овчаренко и лейтенант Юрий Житкевич. "Оба честно исполнили свой воинский долг и награждены орденами Мужества", — сообщил губернатор.

Также Беглов указал на то, что на неделе Владимир Путин подписал закон, наделяющий участников спецоперации статусом ветеранов боевых действий. "Государство позаботится об их семьях, — пообещал чиновник. — Наш город сейчас определяется с размером собственных единовременных выплат для родственников военнослужащих, павших на Украине".

Кроме того, Беглов похвалил Заксобрание, которое "энергично включилось в работу по противодействию западным санкциям". "Депутаты оперативно приняли законы из первого регионального пакета, введены новые налоговые вычеты на модернизацию производства, проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ", — объяснил он, также уточнив, что первый пакет содержит льготные кредиты для действующих предприятий.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама