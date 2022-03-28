У Вячеслава Макарова появился Telegram-канал

Депутат Госдумы Вячеслав Макаров завел свой официальный Telegram-канал. Первый пост был сделан еще 25 марта – первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" репостнул свою цитату из канала однопартийцев.

Позже появились еще два сообщения с высказываниями депутата о санкциях и "специальной военной операции".

Отметим, в бытность председателем Заксобрания Петербурга Макаров аккаунты в социальных сетях не вел.

Во время попыток блокировки Telegram Роскомнадзором в 2018 году спикер всячески критиковал мессенджер. В частности, призывал депутатов, которые пользуются Telegram, посмотреть в глаза родственникам погибших в теракте 3 апреля 2017 года в петербургском метро.