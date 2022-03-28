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Новости 28 марта, 18:53

Беглов заявил о возобновлении "масштабной диспансеризации" в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов заявил о возобновлении "масштабной диспансеризации" в Петербурге

В Петербурге возобновляется диспансеризация населения, сообщил 28 марта губернатор Александр Беглов в своем еженедельном обращении по "Радио России". Согласно планам, в 2022 году власти рассчитывают охватить до трех миллионов петербуржцев.

"Сейчас мы возобновляем масштабную диспансеризацию. В прошлом году охватили 800 тысяч горожан. В этом рассчитываем выйти на уровень в три миллиона", — заявил Беглов.

В своей речи чиновник объявил главной задачей городской власти "сохранение людей". "На первый план выходит их здоровье и материальное положение", — отметил Беглов и добавил, что Петербург второй год подряд удерживает исторический минимум по заболеваемости туберкулезом. В настоящее время под наблюдением врачей находится менее двух тысяч человек с этим заболеванием, уточнил губернатор.


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