Глава Россельхознадзора недоволен мягкостью наказаний за подделку молочной продукции

На встрече с членами Совета Федерации глава Россельхознадзора Сергей Данкверт уделил внимание недостаточно адекватным, с его точки зрения, мерам реагирования органов власти на фальсифицированную молочную продукцию. По его оценке, отечественной практике во многих случаях не хватает уголовного преследования недобросовестных производителей. В результате у последних, по словам Данкверта, не возникает представления, что "этим нельзя заниматься".

"Вроде это такая вещь, которая не нанесла ущерба. Никто не умер? Нет. Подменили один жир на другой. На сегодня молочный жир подменяют не только пальмовым маслом — оно подорожало, но и животным жиром, технологию сделали специальную, потому что думали, что мы не найдем", - приводит его соображения "Интерфакс".

В качестве одного из примеров он привел проверку одного из производителей, у которого было должным образом промаркировано только 10% продукции. Чиновник расценивает этот эксцесс как "серьезное уголовное преступление", однако за ним не последовало достаточного, с точки зрения Данкверта, наказания. Гость Совета Федерации, обращаясь к сенаторам, выразил надежду, что более серьезное и системное расследование подобных инцидентов будет "нужно кому-то, кроме нас и вас", и напомнил о существовании в некоторых странах института ветеринарной полиции.