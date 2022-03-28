В петербургских торговых центрах может освободиться до 60% площадей

В условиях санкций торговые центры Москвы и Петербурга могут опустеть из-за ухода западных компаний, сообщил 28 марта "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов инвестиционно-девелоперской компании "Рентавед". Согласно предоставленным данным, на зарубежные фирмы приходится до 30-40% занимаемых площадей в ТЦ, а в некоторых случаях их доля достигает 60%.

Сейчас часть иностранных арендаторов стала просить владельцев торговых помещений об изменении условий контрактов. В частности, речь идет о возможности скидок или даже об арендных каникулах в случае приостановки работы. Кроме того, снижения ставок и перехода с фиксированной платы на плавающую добиваются ретейлеры.

Еще одной проблемой являются кинотеатры, заявили в "Рентаведе". Как рассказал глава компании Руслан Сухий, в прежние времена кинотеатры были выгодны владельцам ТЦ, поскольку они занимали большие площади и привлекали клиентов. Однако после начала пандемии ситуация изменилась, уточнил эксперт.

"Ковидные ограничения ситуацию перевернули с ног на голову, — сообщил Сухий. — Доходы от сдачи площадей в аренду кинотеатрам существенно упали. А сейчас и вовсе на фоне новых санкций российская Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила, что киносеансы, скорее всего, закончатся в России еще в этом году как из-за бойкота со стороны голливудских студий, так и прекращения поставок импортной техники для кинопоказа".