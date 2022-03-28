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Новости 28 марта, 21:06

Минцифры рекомендовало операторам отменить безлимитные тарифы

фото ЗакС политика Минцифры рекомендовало операторам отменить безлимитные тарифы

Минцифры разослало операторам сотовой связи рекомендацию отказаться от безлимитных тарифов и сократить интернет-трафик в пакетных предложениях, сообщил 28 марта РБК. Потребность в таких мерах связана с возможными проблемами с поставками телекоммуникационного оборудования, объяснило издание.

В тексте документа содержится рекомендация мобильным операторам "исключить неограниченное потребление трафика" и "сбалансировать объемы потребляемого трафика" абонентами в рамках имеющихся тарифных планов. В качестве обоснования Минцифры ссылается на указ президента Владимира Путина "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России", содержащий, среди прочего, требование обеспечить "надлежащее функционирование сетей связи в России, а также целостное и устойчивое функционирование российской инфраструктуры связи".

В министерстве факт рассылки подтвердили, отметив необходимость "найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей" в режиме санкционного давления. Участники рынка не стали официально комментировать изданию свои планы касательно выполнения рекомендаций министерства. В то же время источник в одном из мобильных операторов пояснил РБК, что безлимиты могут исчезнуть из дорогих тарифов. В случае роста трафика оператор также может сократить объем гигабайтов в пакетных предложениях, но это "едва ли произойдет".

Фото: pixabay


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