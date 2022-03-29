Потехина сообщила о смягчении антиковидных мер, введённых в школах

Петербургское управление Роспотребнадзора ослабило действие антивирусных мер, которые ранее были введены в городских школах. О смягчении предписаний известила курирующая учебную сферу вице-губернатор Ирина Потехина.

"Уходят смещенное расписание, разделение школьных коллективов, уроки каждого класса в закреплённом за ним отдельном учебном кабинете, соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при проведении аттестаций", — информирует аппарат чиновницы.

Кроме того, упраздняется требование, согласно которому ученики обязаны были предоставлять справки о контакте с COVID-заражённым. Разрешается проведение уличных мероприятий и допуск родителей в школы.

При этом в силе остаются следующие предписания: обязательное измерение температуры на входе; антисептики в помещениях, где находятся ученики; регулярные проветривания и влажная уборка.

О том, как будет впоследствии организован летний отдых детей, Смольный сообщит позднее.