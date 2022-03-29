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Новости 12:15

Минтранс хочет обязать агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

фото ЗакС политика Минтранс хочет обязать агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

Минтранс подготовил законодательную инициативу, по которой предполагается обязательная передача агрегаторами такси информации чекистам. РБК, сообщивший о документе, указывает, что он представляет собой новую редакцию закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ".

Из формулировок документа не до конца понятно, что именно за информация, обязательная к передаче ФСБ, требуется от компаний: в тексте говорится о данных, "используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси", к которым необходимо предоставить "автоматизированный удаленный доступ".

Помимо этого, законопроект предусматривает введение фиксированного минимального тарифа для перевозки пассажиров и багажа, а также введение лимита на число легковых такси для каждого субъекта РФ.

Как рассказал один из собеседников издания, инициатива уже получила одобрение в шести министерствах, а также в Федеральной налоговой службе.


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