Прокуратура перенаправила МВД запрос "яблочников", интересовавшихся законностью недопуска защиты к задержанным на митингах

Прокуратура Петербурга решила перенаправить региональному управлению МВД обращение депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Александра Шишлова, в котором они просили проверить законность действий силовиков, не допускавших защиту к задержанным на митингах гражданам. Также "яблочники" интересовались, соответствует ли букве закона длительно удержание задержанных в отделах полиции.

Как итог, пишет у себя в соцсетях Вишневский, прокуратура, повторяя уже не единожды использованную практику, перенаправляет запрос обратно в МВД. При этом ведомство ссылается на положения ст. 8 ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан".

"Вот только в п. 6 этой статьи чёрным по белому написано: "Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется" ", - констатирует Вишневский.

В связи со "стрелочным" ответом надзорного органа "яблочники" подготавливают отдельное обращение на имя главного прокурора Петербурга с тем, чтобы он разобрался в ситуации.