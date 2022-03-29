ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:44

Прокуратура перенаправила МВД запрос "яблочников", интересовавшихся законностью недопуска защиты к задержанным на митингах

фото ЗакС политика Прокуратура перенаправила МВД запрос "яблочников", интересовавшихся законностью недопуска защиты к задержанным на митингах

Прокуратура Петербурга решила перенаправить региональному управлению МВД обращение депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Александра Шишлова, в котором они просили проверить законность действий силовиков, не допускавших защиту к задержанным на митингах гражданам. Также "яблочники" интересовались, соответствует ли букве закона длительно удержание задержанных в отделах полиции.

Как итог, пишет у себя в соцсетях Вишневский, прокуратура, повторяя уже не единожды использованную практику, перенаправляет запрос обратно в МВД. При этом ведомство ссылается на положения ст. 8 ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан". 

"Вот только в п. 6 этой статьи чёрным по белому написано: "Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется" ", - констатирует Вишневский.

В связи со "стрелочным" ответом надзорного органа "яблочники" подготавливают отдельное обращение на имя главного прокурора Петербурга с тем, чтобы он разобрался в ситуации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама