Петербуржцы отметили усиленную охрану центра города на фоне визита премьер-министра Белоруссии

В Петербург с деловым визитом прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, а также глава министерства промышленности республики Пётр Пархомчик, руководитель минздрава Дмитрий Пиневич и другие предприниматели и чиновники, сообщает Смольный.

Визит высокопоставленных лиц Белоруссии не обошёлся без усиления правопорядка в городе и перекрытия КАД. Петербуржцы сообщают о многочисленных силовиках, дежурящих в центре, пишет "Фонтанка".

В пресс-службе городской администрации известили, что визит республиканской делегации начался в гранд-отеле "Эмеральд" на 6-й Советской улице, где прошло торжественное открытие Белорусского форума. В нём, среди прочих, также приняли участие петербургский глава Александр Беглов и госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Петербуржцы, отметившие обилие силовиков в центре, заявляли также о временном перекрытии одного из въездов на ЗСД.

Всего в двустороннем форуме участвуют около 450 российско-белорусских производителей.