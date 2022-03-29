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Новости 14:48

"Почта России" анонсировала запуск в Петербурге сервиса роботов-доставщиков

фото ЗакС политика "Почта России" анонсировала запуск в Петербурге сервиса роботов-доставщиков

В ближайшее время в рамках пилотного проекта в Петербурге будет запущен сервис почтовых роботов-доставщиков, известил в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" директор регионального управления "Почты России" Дмитрий Серебренников.

Он уточнил, что впервые сервис был опробован в Мурино, где на сегодняшний день доставкой занимаются три робота.

"Однозначно мы хотим расширять в том числе и охват зон доставки этими роботами. В Петербурге точно появятся, мы сейчас рассматриваем ряд новых микрорайонов, почему новых — в историческом центре есть проблемы со свободным проездом робота по улицам города", — цитирует 78.ru заявление Серебренникова.

Директор северо-западного подразделения "Почты России" добавил также, что стоимость доставки роботом составляет 1 рубль, время ожидания — один час.

Впрочем, отдельно не указывается, будет ли роботизированный помощник доставлять обычную корреспонденцию или полноценные посылки.


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