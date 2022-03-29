Минобороны объявило о резком сокращении активности на Киевском направлении

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на брифинге 29 марта, объявил о принятом решении "кардинально, в разы сократить военную активность" на Киевском и Черниговском направлениях.

Чиновник добавил, что российская сторона рассчитывает на "условия для дальнейшей нормальной работы", которые должны быть в ответ созданы в Киеве.

В ходе общения с журналистами замминистра обороны также призвал украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию в части обращения с военнопленными.

Напомним, что спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля.