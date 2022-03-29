Суд в Петербурге запретил три сайта о прогулках по крышам

Октябрьский суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, которая добивалась запрещения на территории РФ трех сайтов, популяризирующих опасную с точки зрения силовиков субкультуру руферов. Главным образом нарекания у истца вызвали видеоролики.

"Информация способствует подражанию и повторению предлагаемых действий, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, формирует у несовершеннолетних легкомысленное отношение к собственной жизни и здоровью", - говорится в сообщении от объединенной пресс-службы городских судов.

Примечательно, что два из трех запрещенных ресурсов до сих пор доступны российским пользователям без включенного VPN.