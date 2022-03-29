По делам о дискредитации армии Ройзману назначили два штрафа по 50 тысяч рублей

Уральский политик и общественный деятель Евгений Ройзман получил от суда в Екатеринбурге два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, о чем сообщает агентство "Интерфакс".

Оба протокола были составлены по появившейся в марте статье 20.3.3 КоАП, предусматривающей наказание за дискредитацию российских Вооруженных сил. Первый из них связан с твитом Ройзмана, второй - с размещенным в его аккаунте видеороликом.

"Очень сложно защищаться в такой ситуации. Ты же не можешь сам себя опровергать. Ты сказал то, что думал", - посетовал перед заседанием бывший мэр Екатеринбурга в разговоре с E1.ru.