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Новости 15:30

По делам о дискредитации армии Ройзману назначили два штрафа по 50 тысяч рублей

фото ЗакС политика По делам о дискредитации армии Ройзману назначили два штрафа по 50 тысяч рублей

Уральский политик и общественный деятель Евгений Ройзман получил от суда в Екатеринбурге два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, о чем сообщает агентство "Интерфакс".

Оба протокола были составлены по появившейся в марте статье 20.3.3 КоАП, предусматривающей наказание за дискредитацию российских Вооруженных сил. Первый из них связан с твитом Ройзмана, второй - с размещенным в его аккаунте видеороликом.

"Очень сложно защищаться в такой ситуации. Ты же не можешь сам себя опровергать. Ты сказал то, что думал", - посетовал перед заседанием бывший мэр Екатеринбурга в разговоре с E1.ru.


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