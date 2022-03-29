Два военных городка в центре Выборга переходят в собственность Ленобласти

Глава комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой сообщил о том, что два военных городка в центре Выборга (оба находятся на Крепостной улице) поменяют собственника. Вместо Министерства обороны ими начнут распоряжаться непосредственно региональные власти, передает пресс-служба областного правительства. В одном из городков разместится филиал областного центра "Авангард", посвященного морской тематике, а другой отдадут под нужды общеобразовательной школы. При этом Музей военной истории Карельского перешейка, действующий в помещениях одного из городков, продолжит свое существование на прежнем месте.

"Это самые сложные памятники в историческом центре Выборга, с которыми много лет мы ничего не могли сделать, так как не были собственниками. Это потрясающий пример взаимодействия муниципальных, региональных и федеральных властей", - подчеркнул Цой.

Отмечается, что на судьбу объектов во многом повлияли депутаты Госдумы Ольга Занко и Светлана Журова. При этом Минобороны ответило согласием не сразу.