Более тысячи газомоторных автобусов прибудут в Петербург из Владимирской области до конца года

В рамках транспортной реформы Петербург получит от владимирской компании "Бакулин моторс групп" еще более тысячи газомоторных автобусов Volgabus, передает ТАСС. Из них 600 квалифицируются как автобусы среднего класса вместимости. Поставка должна быть завершена до конца года.

"Сейчас мы участвуем в большой транспортной реформе Санкт-Петербурга. У нас сейчас заказано 1 600 единиц техники. Мы уже поставили первые 400 машин", - рассказал гендиректор фирмы Алексей Бакулин.

Напомним, что старт долгожданной транспортной реформы назначен на 1 апреля. В этот день Смольный выпустит на линию 2800 новых автобусов и откроет 92 новых маршрута. В дальнейшем город ждет полный отказ от коммерческих маршрутов.