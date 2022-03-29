Аварийную "сталинку" на Охте передумали отдавать МВД

Заброшенный дом сталинской эпохи по адресу Магнитогорская улица, 57, который в 2010-х годах планировали передать МВД, по всей вероятности, будет снесен, сообщает строительное издание "Канонер". Отремонтировать дом 1953 года постройки так и не решились.

Из разговора с замглавы администрации Красногвардейского района Евгением Матросовым следует, что план передачи здания силовикам не является актуальным. Он сообщил, что в "сталинке" "в настоящее время не планируется размещение управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу". Чиновник также подтвердил, что на сегодняшний день рассматривается снос расселенного дома, а также трех домов по соседству (53, 61 и 81 по Магнитогорской улице).

Издание отмечает, что для осуществления нового плана чиновникам сперва предстоит снять с учета бомбоубежища, расположенные в домах 53 и 57.