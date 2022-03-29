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Новости 17:44

В Петербурге суд зарегистрировал дело экс-гендиректора "Водоканала" о растрате свыше 200 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге суд зарегистрировал дело экс-гендиректора "Водоканала" о растрате свыше 200 млн рублей

Дзержинский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о крупной денежной растрате, которое ранее было возбуждено в отношении экс-гендиректора ГУП "Водоканал" Евгения Целикова.

В объединённой судебной пресс-службе города напомнили, что Целикову вменяют растрату 240 млн рублей, составлявших бюджет бюджетного учреждения, в пользу ЗАО "Проектное агентство". Соучастникам подсудимого инкриминируют пособничество и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Уточняется, что речь идёт о двух подрядных договорах по строительству и реконструкции канализации. Как полагают следователи, Целиков имел полное представление о том, что более чем 50 из 128 контрактов были либо частично либо целиком не выполнены.

Добавим также, что Целикову инкриминируют также статью УК РФ о злоупотреблении должностными обязанностями.

Экс-гендиректора "Водоканала" задержали осенью 2019 года. Тогда же на предприятии и в квартирах его сотрудников прошёл ряд обысков.


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