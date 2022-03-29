Совет МО "Южно-Приморский" не стал отменять видеотрансляции с заседаний

Муниципальный совет МО "Южно-Приморский" 29 марта проголосовал против предложения и. о. главы округа Юрия Епифанцева отменить положение о ведении видеотрансляции с заседаний. Из семи депутатов против высказались четверо.

Инициатива отменить положение "Об утверждении Регламента ведения видеотрансляций и аудио видеозаписи заседаний муниципального Совета МО Южно-Приморский" от ноября 2020 года возникла после того, как Епифанцев получил предостережение от районной прокуратуры. В документе говорилось, что на видеозаписи с заседания от 24 февраля были признаки правонарушения, предусмотренными новыми законами Уголовного кодекса о дискредитации вооруженных сил. На февральском заседании депутат Валерий Веремейчик предложил коллегам обсудить "специальную военную операцию" на Украине. Из-за письма из прокуратуры Епифанцев решил временно отменить трансляцию с собраний. Кроме того, муниципалитет должен будет привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников, ответственных за публикацию видео в группе "ВКонтакте".

Сотрудники местной администрации, в частности молодой человек, отвечающий за трансляцию, не стали включать ее сразу по началу заседания 29 марта. Когда мундеп Александр Часнык обратил внимание, что положение о трансляций с заседаний еще не отменено, Епифанцев спросил, кто поручил не запускать трансляцию. Муниципальным "цензором" оказался глава МА Паата Гудадзе. Он полагал, что вопрос будет поддержан и лишний раз включать трансляцию не нужно.

Обсуждая будущее видеотрансляций, Епифанцев заявил, что сам не против съемки. Он добавил, что на заседаниях следует рассматривать вопросы, которые касаются муниципалитета. И. о. главы также обратился к депутатам с просьбой не использовать трансляцию совета как площадку для своих политических заявлений.

Предложение Епифанцева поддержали трое депутатов: Ирина Гончарова, Геннадий Исаев и сам и. о. главы. Против высказались Веремейчик, Александр Часнык, Александр Кузнецов и Ирина Низовцева. Сразу после подведения итогов голосования Гончарова, избранная от "Единой России", демонстративно собрала свои вещи и направилась к выходу со словами: "Я с экстремистами не собираюсь тут сидеть". Епифанцев смог уговорить ее остаться, чтобы она смогла проголосовать по другим вопросам.

Напомним, изменения в законодательстве уже коснулись мундепа Веремейчика. На него составили административный протокол по новой статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) за видео, которое он опубликовал на своей странице "ВКонтакте". Оно было посвящено событиям на Украине. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Константин Леньков