"Означает конец": Жительница алтайского села получила на руки протокол за критику буквы Z

Силовики составили протокол о дискредитации сил ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении жительницы села Шебалино Алтайского края Оксаны Тасовой, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Претензии у местных правоохранителей вызвал комментарий, оставленный Тасовой в паблике "Против системы" в соцсети "ВКонтакте". В нём женщина негативно высказалась о "патриотической" Z-символике. Среди прочего, она, представив своё мнение, написала: "Буква Z в латинице — последняя буква алфавита. Означает смерть, конец".

В рамках обозначенной статьи КоАП Тасовой может грозить до 100 тысяч рублей штрафа.

Следует напомнить, что закон, благодаря которому стало возможным преследовать жителей РФ по статье 20.3.3 КоАП, был принят Государственной думой и Советом Федерации в один день — 4 марта. Спешку в Кремле объяснили необходимостью противодействовать "информационной войне", якобы развязанной против российских властей. По новой статье КоАП уже оштрафовали десятки россиян, которые позволили себе пацифистские высказывания.